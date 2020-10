Die Diskussion um die Mohrengasse in Ulm hat ihre Fortsetzung gefunden: Es geht um den König Melchior in der Münsterkrippe. Der schwarze König, vom Ulmer Künstler Martin Scheible in den 1920er Jahren geschnitzt, sieht mit seinen wulstigen Lippen und dem Feder-Kopfschmuck aus wie ein Stereotyp au...