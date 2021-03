Zum Bund-Länder-Coronagipfel gab es lokal Zuspruch für den Vorschlag von OB Gunter Czisch, in Ulm eine grenzüberschreitende Modellstadt für sichere Lockerungen nach dem Tübinger Vorbild zu etablieren (wir berichteten). Seitens der IHK hält Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard die Initiative für „absolut“ richtig: „Das wäre toll, auch mit Neu-Ulm zusammen.“ Czisch hatte kritisiert, dass trotz beidseits der Donau überschaubarer Inzidenzen unterschiedliche Öffnungsregeln im Handel gelten.

Dies sei den Menschen nicht mehr vermittelbar. Czisch hat einen Brief an Sozialminister Manne Lucha geschrieben, in dem er seinen Unmut darüber zum Ausdruck bringt, dass es landesweit mit Tübingen nur eine einzige Stadt mit Lockerungen gibt. Ulm komme dafür auch in Frage.

Deinhard plädiert für mindestens eine Handvoll Modellstädte: „Da muss Ulm dabei sein.“ Weil die Politik „relativ ratlos“ wirke, müsse man neue Wege suchen, um aus dem Lockdown – der auch noch bis 18. April verlängert werden soll – herauszukommen.

Citymanagerin Sandra Walter hält es ebenfalls für „nicht nachvollziehbar“, dass in Ulm/Neu-Ulm unterschiedliche Regeln gelten. Die Öffnung des Handels – aber auch von Außengastronomie und Kultur – müsse mit strengen Hygienestandards möglich sein.

Forderungen von Czisch sind „vollkommen berechtigt“

Mit Verweis auf den Bericht über Czischs Vorschlag in der SÜDWEST PRESSE hat sich auch Oliver Holbein von Sport Sohn an Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gewandt. Darin heißt es, der Ulmer OB setze sich mit seiner Initiative „in wirklich vorbildlicher Weise für den schwer angeschlagenen lokalen Einzelhandel ein“ – ohne den Infektionsschutz zu vernachlässigen. Es gebe in der Stadt drei Schnelltestzentren und nun den mobilen Schnelltestbus dazu.

Als ausgebildeter Mediziner traue er sich zu, nach zwölf Monaten Pandemie – ohne eine einzige Corona-Infektion unter den Mitarbeitern von Sport Sohn – die Forderungen Czischs als „vollkommen berechtigt und auch umsetzbar“ einzustufen, schreibt Holbein. Mit der Schließung des Einzelhandels als „Hauptmaßnahme der Notbremse“ werde man die Pandemie nicht bewältigen: „Dafür braucht es intelligentere Konzepte wie das von Herrn Czisch“, um auch das Vertrauen der Bürger in die Politik zurückzugewinnen. Der Ministerpräsident habe in der Sache „eine zu eindimensionale Sichtweise“.