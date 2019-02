Straßenbahn Linie 2 Ulm hat wohl höchst gelegene Straßenbahn-Haltestelle Deutschlands

Ulm / swp

Mit 617,8 Höhenmetern ist die Straßenbahnhaltestelle „Botanischer Garten“ zweifellos die höchste Ulms – ist sie auch die höchste in Deutschland?

Seit Dezember rollt in Ulm die neue Straßenbahnlinie 2 auf einer neun Kilometer langen Strecke. An 20 Haltestellen kommt die Linie 2 vorbei und fährt dabei vom Kuhberg über die neu gebaute Kienlesbergbrücke zum Eselsberg. Ihren höchsten Punkt erreicht die Straßenbahn schon lange vor ihrer Endhaltestelle „Science Park Zwei“: Mit 617,8 Höhenmetern ist die Straßenbahnhaltestelle „Botanischer Garten“ die höchst gelegene in Ulm. Busse halten allerdings ebenfalls auf diesen Höhen: „Unter den Bus-Haltestellen, die von SWU-Linien bedient werden, gibt es eine, die in etwa auf gleicher Meereshöhe liegt wie „Botanischer Garten“. Es handelt sich um die Haltestelle in Allewind auf dem Hochsträß. Dort hält die SWU-Nachtbuslinie N 1.“, erklärt Bernd Jünke, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm und Neu-Ulm.

Rekord in Deutschland?

An der Station hängt ein Schild mit der Aufschrift „Höchste Straßenbahnhaltestelle Deutschlands“. Die Höhenangabe ist zwar korrekt, aber ist die Haltestelle „Botanischer Garten“ wirklich die höchst gelegene Deutschlands? „Wir, SWU Verkehr, können nach wie vor nicht verifizieren, ob die Haltestelle Botanischer Garten tatsächlich die höchstgelegene Tram-Haltestelle Deutschlands ist“, erklärt Jünke.

Wer dieses Schild an die Haltestelle „Botanischer Garten“ angebracht hat, ist unklar. © Foto: Matthias Kessler

Tatsächlich gibt es bislang keine deutschlandweite Übersicht zu den Höhenangaben der Straßenbahnhaltestellen. Stuttgart, München, Freiburg oder Augsburg haben allerdings keine so hoch gelegenen Straßenbahnhaltestellen. Auch im Guinessbuch der Rekorde gibt es bislang keine Kategorie zur höchst gelegenen Straßenbahnhaltestelle.

In der Schweiz wirbt allerdings die Riffelalptram damit, die höchstgelegene Straßenbahn Europas zu sein. Auf 2211 Höhenmetern fährt die Tram dort gerade einmal 675 Meter weit.

