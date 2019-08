Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Es ist soweit: Am Samstag, 10. August, spielt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim im DFB Pokal im Ulmer Donaustadion. In unserem Spieltags-Ticker erfahrt ihr alles, was rund um die Partie passiert.

Heidenheimer Fans demonstrieren gegen Stadionverbot

Das Spiel zwischen den Spatzen und dem Zweitligisten gilt als Hochrisikiospiel. Daher haben Stadt und Polizei schon vorab Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um ein möglichst ruhiges Fußball-Fest zu garantieren. Unter anderem wurden gegen sieben bekannte Heidenheimer Fans ein Aufenthaltsverbot verhängt. Fans von der Ostalb wollen dagegen am Samstag vor dem Spiel um 9 Uhr, in Ulm dagegen protestieren.

Ulm gegen Heidenheim Vor DFB-Pokal: FCH-Fans demonstrieren in Ulm – Polizei rechnet mit Behinderungen Heidenheimer Fußballfans demonstrieren am Samstag vor dem DFB-Pokalspiel in Ulm gegen die Aufenthaltsverbote im Stadion. Sie planen einen Zug durch Teile der Stadt, die Polizei rechnet mit Behinderungen.

Alle Ereignisse im Überblick

Endlich ist es soweit! Am Samstag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf den Zweitligisten FC Heidenheim im DFB-Pokalspiel. Los geht es um 18.30 Uhr im Donaustadion. Wir halten euch hier auf dem Laufenden was im und rund ums Stadion los ist und passiert.

Falls ihr selbst nicht vor Ort sein könnt: Unsere Kollegen von FuPa tickern alle Spielzüge live aus dem Donaustadion.

Alle Infos rund ums Spiel und zum Donaustadion könnt ihr hier nachlesen:

