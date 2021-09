Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so viele Leute betreffen würde, die darunter leiden. Seit fast zwei Jahren ist der Aufzug an dem Einkaufszentrum in der Römerstraße defekt. Diesen Sommer ist er endlich repariert worden.

Nur sechs Stunden in Betrieb

Am 13. September gab die Dekra ihn nach einer Pr...