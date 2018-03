Baustellen Verkehr: Ulm baut auch an Ostern um

Ulm / Von Frank König und Chirin Kolb

Der Neubau der Straßenbahn macht die Theaterkreuzung zum Nadelöhr. Am Bahnhof gibt es einen zentralen Fußgängerüberweg.

Während der Osterferien ist es normaler­weise ruhiger auf den Straßen in Ulm, aber die Großbaustellen am Bahnhof und für die Straßenbahn heben den Effekt ein Stück weit auf. So beginnt an der Theater-Kreuzung der Einbau der elektrischen Fahrleitungen für die neue Tramlinie 2. Dafür wurde auf der Olgastraße sowohl Richtung Landgericht als auch Richtung Post eine Fahrspur gesperrt – was stadteinwärts schon vergangene Wochen Staus bis zurück zum Zinglerberg zur Folge hatte.

Seit Freitagabend fährt auch die Straßenbahn nicht mehr, so dass die Bauarbeiten schneller über die Bühne gehen können. Stattdessen gibt es, wie berichtet, einen Schienenersatzverkehr mit Gelenkbussen. SWU-Sprecher Bernd Jünke sagte, man brauche für den Zehn-Minuten-Takt der Tram acht Fahrzeuge und somit auch acht Busse. Die Theater-Haltestelle wurde provisorisch vom Wengentor vors Theater verlegt. Die Straßenbahn fährt dann am Montag, 9. April, wieder normal.

Auch am Bahnhof tritt eine Änderung in Kraft. Dort wurden am Sonntag die zwei Fußgängerwege über die Friedrich-Ebert-Straße zu einer einzigen Querung zusammengelegt: auf Höhe Diagonale. Das weist dann auch auf den bevorstehenden Abriss des Altgebäudes Bahnhofplatz 7 hin, wo im April die Baustelle eingerichtet wird. Im oberen Teil der Bahnhofstraße, wo auch die Taxis weichen mussten, laufen vorbereitende Arbeiten. Ein neuer Gehweg soll an der Baustelle vorbei entlang der Diagonale zur City führen. Die einscheidendste Veränderung betrifft hier die Autofahrer: Während der Abrissarbeiten, die in den Sommerferien laufen, wird die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts, also Richtung Ehinger Tor, für mehrere Wochen komplett gesperrt.

Verzögerung auf Westtangente

Seitens der SWU kündigte Jünke außerdem erneut Schienen­ersatz-Omnibusse für die Pfingst- und die Sommerferien an, für das Finish bei der Straßenbahn: „Es geht in die Endphase.“ Wegen des frostigen Wetters im März sei man entgegen den Planungen in Verzug geraten. Die Straßenbahnlinie 2 soll aber am 9. Dezember offiziell eröffnet werden.

Aber auch außerhalb der Innenstadt laufen Bau- und Straßenarbeiten. So gehen nun am Kurt-Schumacher-Ring im Ulmer Westen die Bauarbeiten in eine zweite Runde. Dieser Teil der Westtangente vom Blautal auf den Kuhberg war am Wochenende gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert und ein lärmmindernder Belag aufgebracht wird (wir berichteten). Anders als geplant konnten die Belagsarbeiten am Sonntag aber nicht beendet werden: Es war zu kalt. Denn um den lärmmindernden Asphalt einbauen zu können, darf die Temperatur nicht unter fünf Grad liegen – am Boden, wohlgemerkt, nicht in der Luft. Genau das war das Problem, sagt Gerhard Fraidel, bei der Stadtverwaltung für die Verkehrsinfrastruktur verantwortlich.

Die Bodentemperatur lag am Sonntag um 14 Uhr, als die oberste Schicht dran gewesen wäre, bei unter drei Grad, in Bereichen ohne Sonneneinstrahlung sogar nur bei null Grad. „Bei dieser Temperatur kühlt die Deckschicht zu schnell aus und kann nicht ausreichend verdichtet werden.“ Die Baufirma habe alles versucht und auf einem Teststück den lärmmindernden Belag aufgebracht. Vergeblich: „Das Ergebnis war nicht optimal.“

Der Kurt-Schumacher-Ring wurde deshalb am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings fehlt die lärmmindernde Deckschicht natürlich immer noch. Sie soll nun voraussichtlich nach Ostern am Samstag, 7. April, eingebaut werden. Das bedeutet: Der Kurt-Schumacher-Ring zwischen Egginger Weg und Jörg-Syrlin-Straße wird an diesem Tag wieder voll gesperrt. Der verkaufsoffene Sonntag am 8. April wäre jedoch nicht tangiert, dann soll der Verkehr auf der Westtangente wieder rollen.