Drei Choreografen zeigen im „ChoreoLab“ des Roxy höchst unterschiedliche Auseinandersetzungen mit Albert Einstein. Made in Ulm“ ist seit langem ein Statement für Qualität und Innovation, und in der Vergangenheit waren damit häufig Klang und Bewegung verknüpft. Nun wurde das Siegel auf das neue ChoreoLab im Roxy übertragen. Der Kulturort will ja seit geraumer Zeit deutlich mehr sein als nur eine Veranstalt...