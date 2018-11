Gewerbegebiet Tankstelle und McDonald’s an der A 8

Tankstelle und McDonald’s an der A 8

Ulm / cik

Die neue Autobahn-Anschlussstelle im Gewerbegebiet Ulmer Norden zieht Interessenten an. Eine Tankstelle und McDonald’s wollen sich dort verkehrsgünstig ansiedeln. Im Fall der Burgerkette ist das ein Teil des Deals. Als der Imbiss wegen der Sedelhöfe weichen musste und ein Übergangsquartier im Container in der Bahnhofstraße bezog, war ein Zugeständnis die Ansiedlung an der Autobahn, sagte Baubürgermeister Tim von Winning.

Um das zu ermöglichen, will die Stadtverwaltung den Bebauungsplan „Himmelweiler V“ aufstellen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt gab grünes Licht.

Der neue Doppelanschluss an die A 8 auf Höhe des Eiselauer Wegs soll Ende 2020 fertig werden. Grundstücke im Gewerbegebiet sind wegen der Nähe zur Autobahn und zum Containerbahnhof ohnehin stark nachgefragt. Künftig müssen etwa Lastwagenfahrer keine Umwege mehr in Kauf nehmen, wenn sie zum Terminal wollen.

Das knapp 3,2 Hektar große Grundstück wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Auf einer Fläche im Norden stellt die Bahn-Tochter Intermodalis derzeit ihre Container ab. Sie müssen für die Tankstelle und den Imbiss weichen und sollen weiter nach Westen umziehen.