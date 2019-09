Anlässlich des bundesweiten Tags des offenen Denkmals am Sonntag ist auch in Ulm einiges geboten. Am Vormittag war der Aktionstag offiziell von Oberbürgermeister Gunter Czisch, Katrin Schütz (CDU) und Jörg Haspel von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Ulmer Münster eröffnet worden.

Kraan auf der Wilhelmsburg und „Resonanzen“

Bereits am Samstagabend lockten Events wie das Konzert von Kraan auf der Wilhelmsburg oder die audiovisuelle Konzertperformance „Resonanzen“ im Münster zahlreiche Besucher an. Insgesamt standen rund 110 Veranstaltungen und Führungen auf dem Programm des Denkmal-Wochenendes.

Was in Ulm und der Region los war und ist, zeigen wir euch hier.

