Walter LebrechtGeboren 1880 in Ulm, gestorben 1974 in Brasilien. Wilhelm Lebrecht leitete die väterliche Lederfabrik und war begeisterter Musiker. 1925 zog er mit seiner Familie in die neu gebaute Villa in der Steinhövelstraße. Die Familie war eng verwurzelt in der Ulmer Gesellschaft. Nach dem...