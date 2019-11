In der Kleingartenanlage am Eselsberg wird an die kommende Saison gedacht: Mit Pferdeäpfeln als Dünger. In den nächsten Jahren sollen entlang von Mähringer Weg und Wilhelm-Geyer-Weg nicht mehr Lauch und Ringelblumen wachsen, sondern Wohnhäuser. © Foto: Volkmar Könneke