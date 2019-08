Neuzugang im Rennen um den SPD-Vorsitz: Die Parteilinke Hilde Mattheis aus Ulm will zusammen mit Dierk Hirschel kandidieren.

Das Rennen um den SPD-Vorsitz ist um ein weiteres Duo reicher: Laut Informationen unserer Zeitung will auch die Parteilinke Hilde Mattheis kandidieren. Das verlautete am Sonntagnachmittag aus SPD-Kreisen. Die Ulmer Bundestagsabgeordnete und Expertin für Gesundheit und Soziales will demnach im Tandem mit dem Verdi-Gewerkschaftssekretär Dierk Hirschel ins Rennen gehen.

Mattheis bestätigte ihre Kandidatur kurze Zeit später über ihre Twitter-Kanal:

Bewerbungsschluss am 1. September

Nach dem Rückzug der ehemaligen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hatte sich die SPD entschieden, der Basis die Entscheidung über den künftigen SPD-Vorsitz zu überlassen. Interessenten können sich noch bis zum 1. September melden, danach werden die Mitglieder befragt. Zuletzt hatte sich Finanzminister Olaf Scholz für eine Kandidatur bereit erklärt.

