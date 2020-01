Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bedeutet für Sparer nicht nur, dass sie deutlich weniger Zinsen bekommen. Viele Banken haben in der letzten Zeit die Kontoführungsgebühren erhöht. Fast alle Banken der Region sowie die meisten überregionalen Institute erheben solche Gebühren. Alle bieten aber kostenlose Girokonten für Kinder und Jugendliche an.

Sparkasse Ulm erhöht Gebühren im April um mehr als 30 Prozent

Kunden der Sparkasse Ulm müssen ab dem 1. April deutlich mehr für ihre Girokonten zahlen. Außerdem werden die verschiedenen Kontotypen umbenannt. Beispielsweise kostet das günstigste Konto Giro Kompakt derzeit 6 Euro pro Monat. In Zukunft heißt es Giro Komfort und kostet monatlich 7,90 Euro.

Einige Leser der SÜDWEST PRESSE hat die Ankündigung der Sparkasse verärgert. Ein Kunde muss ab April 13,90 Euro im Monat zahlen, mehr als doppelt so viel wie bisher. Der Betroffene versteht, dass die Banken mit niedrigen Zinsen zu kämpfen haben. Die Gebührenerhöhung der Sparkasse Ulm sei den Kunden jedoch nicht vermittelbar.

Ein anderer Kunde muss ab April 30 Euro mehr für sein Girokonto mit zwei Debitkarten bezahlen. Auch ihm sei bewusst, dass Dienstleistungen nicht kostenfrei bleiben können. Die Kostensteigerung findet er aber ebenfalls zu hoch. Ferner solle die Bank deutlich machen, dass sie die Kosten wegen der niedrigen Zinsen erhöht.

In einer Broschüre der Sparkasse sind außerdem zwei Girokonten aufgeführt, für die 3,90 Euro pro Monat fällig werden (vorher 2,50 Euro). Für Überweisungen von diesen Konten werden Gebühr von maximal 20 Cent verlangt. Die Debitkarte ist zukünftig nicht mehr gratis, sie kostet 6 Euro im Jahr.

Gratis-Girokonto bis maximal 30 Jahre

Die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen bietet ein kostenloses Girokonto für Schüler, Azubis und Studenten an. Schüler dürfen maximal 18 Jahre alt sein, für Azubis und Studenten gilt das Angebot, bis sie 25 Jahre alt sind. Die anderen Girokonten der Bank kosten zwischen 1,45 und 14,90 Euro monatlich.

Bei der Volksbank Ulm – Biberach gibt es das kostenfreie Girokonto längstens bis zum 27. Lebensjahr. Sobald man eine Arbeitsstelle antritt oder nicht mehr in Ausbildung ist, muss man für ein Konto mindestens 4,90 Euro pro Monat zahlen. Alternativ bietet die Bank für Berufsanfänger geringere Gebühren in den ersten beiden Arbeitsjahren an. Buchungen von diesem Konto kosten zwischen 0,20 und 2,50 Euro.

Für das teuerste Konto werden 14,90 Euro pro Monat fällig. Mitglieder der Genossenschaftsbank zahlen abhängig vom Kontotyp ein bis drei Euro weniger Grundgebühr. Lassen sich die Kunden (auch Nicht-Mitglieder) ihr Gehalt auf das Konto einzahlen, reduziert sich die Gebühr um einen Euro.

Die VR-Bank Neu-Ulm bietet das kostenlose Girokonto zu denselben Konditionen an. Von den günstigeren Grundgebühren für Berufsanfänger profitieren jedoch nur Mitglieder, die jünger als 30 sind.

Das günstigste Girokonto gibt es zwar für 1,90 Euro monatlich, dabei kosten Überweisungen aber zwischen 0,24 und 2,49 Euro. Wer diese Zusatzgebühren nicht zahlen will, kann Girokonten mit einer Grundgebühr zwischen 4,20 und 13,90 Euro beziehen.

In Ulm und der Region sind nur Sparda-Konten kostenlos

Nur zwei regionale Banken verlangen von niemandem eine Grundgebühr: Darunter ist die Sparda-Bank Baden-Württemberg. Im Gegensatz zu den anderen Instituten ist sie in der Region nur mit einer Filiale in Ulm vertreten. Allerdings können dort nur Mitglieder der Genossenschaft ein Konto eröffnen.

Das zweite kostenlose Girokonto für alle bietet die Sparda-Bank Augsburg an, die eine Filiale in Neu-Ulm betreibt. Allerdings kostet die Debitkarte 12 Euro im Jahr.

Bundesweit ist nur das Commerzbank-Giro kostenlos

Girokonten ohne Grundgebühr werden fast nur noch von Direktbanken und Fintechs angeboten. Die Commerzbank ist das einzige bundesweit tätige Institut, das ein für alle Kunden kostenloses Girokonto anbietet. Wer für das Konto eine Kreditkarte nutzen möchte, muss 12,90 pro Monat zahlen.

Kreditkarte ist nie umsonst

Die Hypo Vereinsbank verlangt keine Kontoführungsgebühr von allen Kunden unter 26. Die Variante mit Kreditkarte kostet monatlich mindestens 9,90 Euro. Die Deutsche Bank bietet das kostenfreie Konto bis einschließlich 30 Jahre an, allerdings nur für junge Leute in Ausbildung aus der EU. Eine Kreditkarte ist für 11,90 im Monat inbegriffen. Für eine Grundgebühr von 5,90 Euro ist diese nur im ersten Jahr gratis.

Die Postbank verlangt keine Gebühren, wenn ihre Kunden jeden Monat mindestens 3.000 Euro umsetzen, sonst beträgt die Grundgebühr 10,90 Euro. Wer weniger umsetzt, muss im Monat mindestens 1,90 Euro zahlen. Überweisungen von diesem Konto kosten grundsätzlich 50 Cent.