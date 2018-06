Stadtfest Schwörmontag in Ulm soll gesetzlicher Feiertag werden

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Die Stadt Ulm will sich um die Aufnahme ins Verzeichnis des Immatriellen Kulturerbes bemühen. Und ist noch ehrgeiziger.

Die Stadt Ulm will sich gemeinsam mit Reutlingen und Esslingen darum bewerben, mit der Schwörmontags-Tradition in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen zu werden. Das hat der Kulturausschuss auf den Weg gebracht. Aber aus der Debatte entstand am Freitagnachmittag noch eine weitere Idee, die viel Anklang fand: Der Schwörmontag soll offizieller Feiertag werden.

Den Anstoß dazu hatte CDU-Stadträtin Sabine Schuler gegeben. Das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes sei ein „Qualitätslabel.“ Daher müssten sich die Ulmer dann auch „Gedanken über die Qualität des Schwörmontags machen“. Dazu gehört für Sabine Schuler, dass alle Ulmer Bürger die Möglichkeit haben sollen, um 11 Uhr bei der Schwörrede des Oberbürgermeisters dabei sein zu können. Dazu müssten sie jedoch frei haben und nicht arbeiten. Ulmer Firmen und Betriebe sollen ihre Mitarbeiter freigeben und auch freigeben können. Also: „Warum wird der Schwörmontag kein offizieller lokaler Feiertag?“

Michael Wettengel, Leiter des Stadtarchivs, sprach von einer „hervorragenden Anregung“. Feiertage sind in Deutschland Sache der Länder, und lokale Feiertage sind äußerst unüblich. Aber gerade, wenn es gelänge, auf die Liste des immateriellen Kulturerbes zu kommen, „könnte sich das besser durchsetzen lassen“, gab der Historiker zu bedenken.

Anregung aus Reutlingen

Zum Hintergrund der Debatte: Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hatte im April vergangenen Jahres die Städte und Gemeinden aufgerufen, sich mit ihren Bräuchen, Festen und Traditionen um die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zu bewerben, das auf dem Unesco-­Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beruht.

Vertreter der Städte Reutlingen, Esslingen und Ulm hatten sich auf Reutlinger Anregung getroffen und dabei die Chancen für eine Aufnahme der „Schwörtraditionen in ehemaligen Reichsstädten“ in das Verzeichnis für „sehr gut“ eingeschätzt. Insbesondere der Ulmer Schwörmontag sei aufgrund seiner weit zurückreichenden Geschichte, seiner Kontinuität seit dem Mittelalter, seiner bürgerschaftlichen Verankerung und durch die Verbindung zwischen würdiger kommunalpolitischer Feier und ausgelassenem Fest ein herausragendes Beispiel für die Tradition. Nicht zuletzt ist er in Ulm „sehr verankert in der Bevölkerung“, betonte Wettengel.

Es gehe darum, wie „Wertschätzung und Bekanntheit des Schwörmontags gesteigert werden können“, sagte Wettengel. Er wies freilich darauf hin, dass der Prozess rund fünf Jahre dauere „und mit Arbeit verbunden ist“. In einem weiteren Schritt könnte der Eintrag ins nationale Register dann aber auch die Grundlage sein, sich für die Unesco-­Welterbeliste zu bewerben.

Michael Joukov (Grüne) lästerte, es grenze an Frechheit, wenn sich Ulm neben Reutlingen einreihen müsse: „Der Ulmer Schwörmontag spielt in einer anderen Liga.“ Eine gemeinsame Bewerbung sei aber viel aussichtsreicher, entgegnete Wettengel und berichtete, man habe sogar in anderen europäischen Ländern – vergeblich – nach ähnlichen Traditionen gesucht.

Land signalisiert Unterstützung

Die gemeinsame Bewerbung zeige doch die Ulmer Bescheidenheit, meinte Thomas Kienle. Das immaterielle Kulturerbe sei ein „schönes Label“, werde aber zunehmend inflationär gehandhabt. Daher: „Schnell machen, solange es noch etwas wert ist!“ Helga Malischweski (FWG) sagte, man müsse das ganze Thema unter der Prämisse des Marketings sehen: „Da machen wir mit!“

Tatsächlich wäre die Ernennung ein Wettbewerbsvorteil, glaubt auch Michael Wettengel. Das Gute: Das Land habe bereits seine Unterstützung bei der Bewerbung signalisiert.

Und die Feiertags-Idee? Die sei hervorragend, befand Kulturbürgermeisterin Iris Mann, „die nehmen wir gern auf“. Was für sie wichtig ist am Schwörmontag: „Es geht um einen historischen Kern, aber zu dem Thema gehört heute genauso die Stärkung unserer demokratischen Verfasstheit.“ Das müsse in der Bewerbung und in der Debatte eine wichtige Rolle spielen.

Ralf Milde (FDP) brachte dazu noch einen sehr pragmatischen Aspekt ein. Mit einer Aufnahme ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbe gingen gewiss auch Auflagen einher. Ein Schwörmontag als „Saufparty“ genüge dem nicht.