Themen in diesem Artikel Nabada Schwörmontag Schwörrede

Endlich ist es soweit: heute ist Schwörmontag! Wir halten euch hier auf dem Laufenden was bei der Schwörrede passiert, was beim Nabada los ist und was bei der Party in der Stadt geht.

Wie wird das Wetter beim Nabada?

Nabada 2019 Sonne und Hitze: Prognose für das Wetter beim Nabada Beim traditionellen Wasserumzug auf der Donau ist gutes Wetter wichtig. Wir haben die erste Prognose zum Wetter beim Nabada 2019.

Was ist das Nabada?

07.55 Uhr: Nabada bedeutet so viel wie „Hinunter baden“. In der Praxis heißt das, dass tausende Menschen am Schwörmontag auf Schlauchbooten – oder auf den offiziellen Themenbooten – die Donau hinab schwimmen.

Auf diese Regeln müsst ihr beim Nabada achten.

Nabada 2019 in Ulm Alle Information zum Wasserumzug auf der Donau Ein Highlight des Schwörwochenendes ist das Nabada. Jedes Jahr sehen sich tausende Zuschauer den Wasserumzug auf der Donau an.

Was ist die Schwörrede?

07.35 Uhr: „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt.“ Das schwört der Oberbürgermeister von Ulm, Gunter Czisch, bei der Schwörrde. Diese geht auf einen Streit zwischen den Patriziern und den Zünften in Ulm im 14. Jahrhundert zurück. Die ganze Geschichte gibt es hier:

Schwörmontag 2019 Wer schwört hier und warum? Die Geschichte des Schwörmontags Der Schwörmontag ist der wichtigste Feiertag in Ulm. Seine Entstehungsgeschichte reicht bis ins Mittelalter zurück

Wie geht der Schwur eigentlich in Gebärdensprache? Wir haben nachgefragt.

Youtube

07.30 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Liveblog zum Schwörmontag 2019! Hier informieren wir euch was am Ulmer Stadtfeiertag alles los ist. Traditionell markiert die Schwörrede des Oberbürgermeisters den Start des Schwörmontags. Das Nabada ist der unbestrittene Höhepunkt des Tages, der dann in ausgelassenem Feiern in der Stadt und in der Friedrichsau endet.

Alle Infos rund um den Schwörmontag könnt ihr hier nachlesen:

Schwörmontag 2019 Nabada, Geschichte, Programm: Alle Informationen zum Ulmer Stadtfeiertag Am 22. Juli 2019 ist Schwörmontag in Ulm. Hier findet ihr alle Informationen zu Lichterserenade, Nabada, Schwörrede und Fischerstechen.

Das könnte dich auch interessieren:

Lichterserenade 2019 Lichterserenade, Thronrede, Schwörkonzert: So war der Schwörsamstag in Ulm und Neu-Ulm Das Schwörkonzert war fulminant, die Thronrede eine ganz besondere und die Lichterserenade ergreifend: Bilder und Videos vom Samstag in Ulm und Neu-Ulm.