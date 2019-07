Themen in diesem Artikel Schwörmontag Nabada Schwörrede

Der Schwörmontag ist der wichtigste Ulmer Stadtfeiertag des Jahres. Er beginnt traditionell mit Schwörrede des Oberbürgermeisters, gipfelt dann im Nabada auf der Donau und klingt mit vielen Partys in der Stadt und in der Friedrichau aus.

Hier werdet ihr im Laufe des Tages Bildergalerien und Videos zu den wichtigsten Ereignissen des Tages finden.

Das war die Schwörrede:

Schwörmontag 2019 Die Schwörrede 2019 Bilderstrecke öffnen

Das ist das Nabada:

Schwörmontag 2019 Das Nabada 2019 auf der Donau Bilderstrecke öffnen

Nabada, Schwörrede und Party am Abend: So läuft der Schwörmontag

Am Montag ist in Ulm und Neu-Ulm einiges los. Wir halten euch in unserem Liveblog auf dem Laufenden:

Schwörmontag 2019 Nabada, Schwörrede, Party: In Ulm ist jetzt feiern angesagt Aktivisten entrollen bei der Schwörrede ein Banner, der Pegelstand der Donau hat sich normalisiert. Alle Ereignisse des Tages im Liveblog.

