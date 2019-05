Themen in diesem Artikel Europawahl

Vor dem Wahllokal im Ulmer Kepler Gymnasium hat sich am Sonntag ein Menschenauflauf gebildet. Offenbar sind rumänische Wähler sauer über die langen Wartezeiten zur Abstimmung für das Referendum in ihrem Land.

Ärger am Ulmer Kepler-Gymnasium: Viele Menschen, die für eine Abstimmung über ein umstrittenes Referendum in Rumnien eigens nach Ulm gefahren sind, mussten am Sonntag stundenlang vor dem Gebäude der Schule warten – Frauen und Männer, teils mit kleinen Kindern.

In Sprechchören äußerten die Wartenden am frühen Nachmittag ihren Unmut, dass es nicht vorangeht im Wahllokal und halten die rumänische Flagge hoch. Die Ursache: „Wir sind alles rumänische Staatsbürger und wir sind zur Europawahl gekommen und vor allem wegen des Referendums unseres Präsidenten“, sagt ein 30-jähriger Rumäne, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Denen ist das Papier ausgegangen, und sie wollen einen Stempel, die wollen uns nicht wählen lassen und die Wahlkabinen sind kaputt“, schimpft ein anderer.

Auch morgens schon hatte sich ein anderer Wähler einem Reporter der Südwest Presse gegenüber ähnlich geäußert: „Wir brauchen Stempel, aber das ist Absicht, die lassen uns nicht wählen.“

Wahl in Abstimmung zwischen rumänischem Konsulat und Auswärtigem Amt

Gemeint ist jedoch nicht das Wahlamt der Stadt Ulm, sondern das rumänische Konsulat, das im Ulmer Kepler-Gymnasium in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt – neben Karlsruhe und Freiburg – ein Wahllokal für in Deutschland lebende Rumänen eingerichtet hat. Der politische Hintergrund ist brisant: In Rumänien steht eine Volksabstimmung über eine höchst umstrittene Justizreform an. Die Regierung will bestimmte Korruptionsdelikte nachträglich legalisieren.

Drinnen im Wahllokal des Konsulats zeigt sich, warum nichts vorangeht: Die Registrierung ist höchst kompliziert, und es stehen nur zwei Tablets zur Verfügung. Danach muss jeder Wähler sich noch handschriftlich eintragen. Das hält auf. Die vier Wahlkabinen sind nicht kaputt und sie reichen auch aus, denn ein Kreuz und ein Ja oder ein Nein sind schnell gemacht.

Polizei kontrolliert in regelmäßigen Abständen

Die Polizei erklärte auf Nachfrage, sie bereits vor Ort gewesen und kontrolliere in regelmäßigen Abständen das Geschehen mit einem Streifenwagen. Nach vorsichtigen Schätzungen der Beamten drängten sich zeitweise um die 500 Menschen vor dem Wahllokal.

Die Ulmer Polizei hatte am Morgen in einer ersten Einschätzung gesagt: „Die Beschilderung ist offenbar schlecht, die stehen alle in der gleichen Schlange - da muss zeitnah eine Lösung her.“

