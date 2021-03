Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch unterschrieb mit einem schwarzen Stift, baden-württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann wählte einen grünen: Am Montagvormittag haben die beiden Politiker in einer Online-Übertragung einen so genannten Letter of Intent, also eine Absichtserklärung, für den weiteren Ausbau der Regio-S-Bahn Donau-Iller unterzeichnet. Diesem klaren Bekenntnis des Landes zu dem Projekt war noch vor der Landtagswahl ein öffentlich ausgetragener Streit vorausgegangen.

Klares Bekenntnis gefordert

Dabei hatten Czisch als Vorsitzender des Regio-S-Bahn-Vereins und die Landräte der dort ebenfalls beteiligen Landkreis Alb-Donau, Biberach, Heidenheim einen offenen Brief ans Verkehrsministerium geschreiben. Tenor: Das Projekt werde verschleppt. Die Botschaft kam offenbar an im Hause Hermann: Man habe die „aufgeregte“ Debatte aufgegriffen, sagte der Minister am Montag, und wolle nun mit dem Letter of Intent klar machen: „Das Land wird alles tun, um die Region dabei zu unterstützen, damit das Projekt gelingt. Wir wollen die Regio-S-Bahn Donau-Iller – und zwar so schnell wie nur möglich.“

Region muss mitfinanzieren

So trage das Land etwa ein Sechstel der angestrebten Kosten-Nutzen-Analyse. Im laufenden Betrieb übernehme das Land vollständig das anfallende Defizit – aber nur in einem landesweit einheitlichen Maß. Was über diesen Standard hinausgeht, müssten die Landkreis und Städte zur Hälfte selbst tragen. Hier komme das Land aus Gründen der Gleichbehandlung nur für 50 Prozent der Kosten auf. Und darauf wird es in der Region Donau-Iller hinauslaufen, weil das Angebot hier schon sehr gut sei. „Es ist mit Abstand das Beste in Baden-Württemberg.“

Schon ab Dezember mehr Züge

Die gute Nachricht aber ist dabei, dass das Land zahlreiche Verbesserungen als machbar ansieht. Und wie es die Bayern schon getan haben, ab Dezember 2021 die Züge mit dem Zusatz RS durchnummerieren will. Hermann zählte auf: Schon ab Dezember 2021 sollen auf der Linie RS21 zwischen Ulm und Laupheim mehr Züge fahren. Ab Dezember 2022 sei ein Halb-Stunden-Takt auf der RS3 Ulm–Blaubeuren geplant. Zudem sollen ebenfalls ab Dezember 2021 auf Süd-, Donau- und Brenzbahn am späten Abend, also nach 21 Uhr, zusätzliche Züge eingesetzt werden.

Ab 2025, wenn die Neubaustrecke Ulm–Stuttgart hoffentlich fertig ist, sollen auf der RS2 zwischen Ulm und Aulendorf auch S-Bahnen fahren, sozusagen als eine „langsame Regionalbahn“. Darüber hinaus seien dann auch weitere Schnell-Zuglinien im Nahbereich denkbar. „Die halten dann nicht überall.

Halb-Stunden-Takt ist das Ziel

Regio-S-Bahn-Geschäftsführer Oliver Dümmler ergänzte: Zumindest im Großraum Ulm/Neu-Ulm sei auf den Zulaufstrecken ein Halb-Stunden-Takt vorgesehen. An Haltepunkten weiter draußen könne es in der ersten Ausbaustufe erstmal nur ein Stunden-Takt sein. Aber wenn die S-Bahn gut angekommen werde, seien ja Nachbesserungen denkbar.

Infrastruktur soll ausgebaut werden

Auch bei der Infrastruktur sehe das Land Ausbaunotwendigkeiten, sagte Minister Hermann: Die Brenzbahn etwa soll elektrifiziert werden, teils zweigleisige Abschnitte erhalten und mit Fahrradstellplätzen und Leih-Auto-Parkplätzen gut ausgestattete Haltestellen bekommen. In Ulm werde noch mal zu prüfen sein, ob es einen Bahnsteig 5 braucht, um die S-Bahn-Wünsche abwickeln zu können. Bei der Infrastruktur gilt: Der Bund bezahlt 75 Prozent (die Anmeldung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist passiert), 20 Prozent übernimmt das Land, den Rest müssen Landkreise und Städte aufbringen.

Die Region „brennt darauf“, dass Projekt Regio-S-Bahn voranzubringen, sagte der Ulmer OB und Vereinsvorsitzender Gunter Czisch. Die Absichtserklärung könne weitere Missverständnisse verhindern und sei ein wichtiges Zeichen auch nach außen: „Die Menschen sehen, dass es vorangeht.“ Der Alb-Donau-Kreis wolle die Verkehrswende, machte Landrat Heiner Scheffold deutlich. „Zentral für uns dabei ist die Schiene. Das ist das Massentransportmittel.“

Bayern verhindern Logo-Präsentation

Die bayerische Seite ist übrigens eng in die Vorgänge auf der anderen Donau- und Illerseite eng eingebunden, wurde betont. Teils gegen die Bayern sogar den Ton an: Minister Hermann wollte beim Termin am Montag eigentlich das über viele Wochen ausgearbeitete Regio-S-Bahn-Logo vorstellen. Doch die bayerischen Partner hätten ihn ausgebremst mit dem Hinweis, das wolle man gerne bei einem öffentlichen Termin mit einem beklebtem Zug machen.

Wahlkampf-Nachwehen

Auch der frischgebackene Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov-Schwelling von den Grünen nahm an der Online-Veranstaltung teil. Und übte im Nachgang Kritik an Alb-Donau-Kreis Landrat Scheffold: Dieser habe in seiner Wortmeldung kurzerhand den Halt der IR-Züge in Richtung Stuttgart „fallengelassen“. Dabei sei genau das von Bürgermeister und Landrat im Wahlkampf vom Land gefordert worden. „Man hat dem Land vorgeworfen, dass man diesen Halt nicht einrichte, dabei ist er nur nie bestellt worden.“ Das sei ihm doch sauer aufgestoßen.