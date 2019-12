Diese Insolvenz in einer boomenden Branche kommt völlig überraschend. Das Bauträger-­Unternehmen Realgrund AG, seit 45 Jahren im Geschäft, hat kurz vor Weihnachten ein Insolvenzverfahren in Eigenregie beantragt. Realgrund hat sich beim Mega-­Projekt Südstadtbogen entlang der Bahnlinie in Neu-...