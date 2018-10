Ausstellung Rassekatzen, Kaninhop und Schnecken bei der Haustiermesse

Ulm / cst

Die meisten Kurzhaar- oder Langhaar-Katzen schlafen in ihren geräumigen Ausstellungsboxen. Eine schmust mal am Gitter und andere wundern sich nicht mehr, dass die Menschen grinsen, wenn sie auf dem Züchterschild die Fellfärbung lesen: Whiskas-Look, also getigert wie die Katze auf der Dose. Der bundesweiten Tierrechtsorganisation Peta gefällt der „Rassekatzenwahn in Ulm“ gar nicht. Denn bei der Haustiermesse „Tier & Freizeit“ auf dem Messegelände in der Friedrichs­au würden (in Halle 7) Rassekatzen in Käfigen ausgestellt. Katzen seien aber sensible Geschöpfe, die nicht zu Ausstellungsobjekten degradiert werden dürften. „Zuchtverbände, die Katzen beliebig nach Form und Farbe zusammenbauen, nehmen billigend in Kauf, dass viele der Tiere ihr Leben lang leiden und oftmals schwer krank sind“, klagt Jana Hoger, Fachreferentin für Haustiere bei Peta.

Katzen nicht im Internet kaufen

Und was sagt Katzenzüchterin Julia Fahrmeier dazu? Ihre Highland Fold-Katzen hätten zwar keine Kommunikationsprobleme aufgrund ihrer kleinen Knickohren. Aber gerade bei dieser Rasse müsse man vor der Paarung Kätzin und Kater röntgen lassen, ob die Gelenke in Ordnung sind. Tipp von Julia Fahrmeier: Eine Rassekatze sollte man sich nur von einwandfreien Züchtern kaufen und ja nicht im Internet. Peta hält dagegen: Man solle lieber einer Katze aus dem Tierheim ein Zuhause schenken.

Bei den Muscheln und Schnecken, die bei der Molluskenausstellung zu sehen sind, kann Peta nichts sagen: Das sind alles nur leere, aber von der Natur wunderschön gezeichnete Muschelschalen und Schneckenhäuser. Ruhig und gelassen geht es auch beim Live-Pferde-Shooting der Fotografin Natascha Plein aus Altusried zu. In Halle 5 gibt es Zubehör für den Hund bis zum handgefertigten Keramik-Hundenapf oder der hübsch verzierten Leckerlibox von Keramikmeisterin Petra Seider aus Neuburg a. Inn. Besucher dürfen ihre Hunde mitbringen und beim „Struppi-Rennen“ laufen lassen. Danach müssen sie sie aber wieder anleinen, denn in den Hallen nebenan sitzen Hühner, Gänse und Tauben in Volieren und Gehegen, und beim Kaninhop springen Kaninchen über kleine Hindernisse.