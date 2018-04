Blutrache-Prozess Leiche in Anglersee: Angeklagter bestreitet Tat

Am Montag hat der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann am Landgericht Ulm wegen „Blutrache“ begonnen. © Foto: Volkmar Könneke

Ulm / Petra Laible

Vor dem Landgericht Ulm muss sich ab Montag ein 46 Jahre alter Mann verantworten, der „aus Blutrache“ einen 19-jährigen Albaner erschlagen haben soll.

Mit einem Umschlag verbirgt der 46-jährige Angeklagte sein Gesicht, als er am Montagmorgen in Fußfesseln unter Blitzlichtgewitter in den Verhandlungssaal des Ulmer Landgerichts geführt wird. Das Medieninteresse ist groß. Familienangehörige des Beschuldigten und des Opfers sitzen im Publikum.

Der 46-Jährige aus Göppingen, ein Deutscher mit albanischen Wurzeln, wird beschuldigt, im April 2017 mit einem Mittäter heimtückisch und aus niederen Beweggründen einen 19-jährigen Albaner mit neun „wuchtigen Hammerschlägen“ ermordet und dessen Leiche in Folie verpackt in einem Anglersee bei Erbach versenkt zu haben. Die Leiche beschwerten sie mit einer 18,9 Kilogramm schweren Betonsäule. Der umwickelte Leichnam stieg nach einem Monat dennoch auf und wurde von einem Angler entdeckt.

Tötung von langer Hand vorbereitet

Blutrache, die in Albanien als „Kanun“ bezeichnet wird, ist nach Auffassung der Ulmer Staatsanwaltschaft das Motiv für den Mord. Dieser wurde von langer Hand vorbereitet: Im Jahr 2016 habe die Familie des Angeklagten beschlossen, den 19-Jährigen aus Rache zu töten. Hintergrund: Auf beiden Seiten, in der Familie des Angeklagten und in der Familie des 19-Jährigen, hatte es in der Vergangenheit Opfer unter den männlichen Mitgliedern gegeben - niedergestreckt mit Pistolenschüssen. Mit dieser Form der Strafe soll nach deren Auffassung das Gleichgewicht zwischen den Familien wiederhergestellt werden.

Der 19-Jährige lebte in Steinfurt (Nordrhein-Westfalen). Der Angeklagte habe den jungen Mann ausfindig gemacht, unter falschem Namen mit ihm Kontakt aufgenommen und sein Vertrauen erschlichen. Unter Vorgabe eines vermeintlichen Drogengeschäfts habe er den ahnungslosen 19-Jährigen in eine Falle gelockt, führte Staatsanwalt Christof Lehr aus.

Angeklagter bestreitet Tat

Der Angeklagte bestritt eine Beteiligung am Tod des Opfers. Er habe lediglich dem Täter seinen Mercedes zur Verfügung gestellt und in dessen Auftrag die Plastikfolie und den Betonsockel beschafft zu haben – aus Angst um sich und seine Familie. Mehrere seiner Angehörigen – darunter Ehefrau, Schwester, Bruder und Neffe – machten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie kommen deshalb in den kommenden Verhandlungstagen nicht mehr als Zeugen in Betracht.



Die Verhandlung wird am 7. Mai fortgesetzt.