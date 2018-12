Ulm Neubau der Grundschule Eichenplatz ohne Turnhalle

Mit dem Bus zum Sportunterricht

Turnhallen In Ulm sei man zwar stadtweit gut mit Turnhallen versorgt, habe aber an einzelnen Schulen keine Hallen, sagt Gerhardt Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport. Die Lösung: Schüler werden zu den Hallen gefahren. Für die Fahrdienste zahlt die Stadt jährlich an Busunternehmer rund 100 000 Euro.

Bildungshaus Ulmer Spatz Die Schüler der Ganztagsgrundschule am Unteren Kuhberg werden für den Sportunterricht zur TSG Söflingen gefahren, die fünf Kilometer entfernt liegt. „Im Alltag ist das schwierig“, sagt Schulleiterin Helga Schiele-Mannsfeld. Die Hälfte der Unterrichtszeit seien die Kinder im Bus, in den vergangenen Jahren aufgrund der Baustellen noch länger. Gerade für Erstklässler sei der Weg „nur Stress“. Die Lehrerinnen haben keine Gelegenheit in der Halle etwas für den Unterricht vorzubereiten. „Wir können den Bildungsplan so nicht einhalten. Der Sportunterricht ist für die Kinder mit wenig Positivem verbunden.“