Der Imagefilm der Stadt Ulm will „die Stärke unserer gesellschaftlichen Diversität als Lebensgefühl präsentieren“, heißt es in der Kampagne dazu. „Wir alle sind ein Teil dieser Vielfalt, gleich welcher Herkunft, Weltanschauung, Religion, Alter, Geschlecht, sexuellen Orientierung, mit und ohne Behinderung – das ist unser Selbstverständnis.“

Dabei werden in dem gut dreiminütigen Film mehrere Geschichten erzählt: Er zeigt etwa eine mittellose ältere Frau und auch OB Gunter Czisch, der mit einem Jungen mit Down-Syndrom Schach spielt. Er zeigt aber ebenso einen großen blonden Mann, der in einem Krankenhaus um das Leben seiner kleiner Tochter kämpft – wo es einen Arzt mit Migrationshintergrund und eine Nonne gibt.

Nazisymbole als Tattoo im neuen Imagefilm der Stadt Ulm

Dieser Mann wird durch Tattoos – vor allem eine schwarze Sonne in seinem Nacken – als Nazi gekennzeichnet. Die schwarze Sonne besteht aus drei übereinander gelegten Hakenkreuzen und wird, weil sie nicht verboten ist, ist der rechtextremen Szene als Erkennungssymbol verwendet.

So reagieren die User über Social Media auf das Video

Am Donnerstag ging der Film online, die ersten entsetzten Reaktionen auf den sozialen Netzwerke, auf Facebook und YouTube, ließen nicht auf sich warten: „Ist das ein Nazi in der Hauptrolle? Ja. Und ist es nicht toll wie er Teil der Stadt Ulm ist?“, „Wer gibt sowas in der Stadt der Geschwister Scholl frei?“, „Unser Bürgermeister mit Nazis in einem Video, aber hey, Hauptsache auf dem Rad“, „Totaler Mist? Man gibt +50.000 Euro aus, um auf die Menschlichkeit von Nazis hinzuweisen. Ernsthaft? Da gab es keine besseren Themen?“

„Soll das jetzt heißen, dass Ulm all seine Faschos bekehrt? Oder dass in Ulm alles Mögliche, auch Faschos im Straßenbild und auf der SSV-Tribüne ganz normal und akzeptiert sind - quasi zur ,Diversität‘ dazugehören?“, fragt ein User. Oder: „Das ist nicht meine Vielfalt, das ist #nichtmeinulm“

Das sagt die Produktionsfirma Cinematicz zum fehlinterpretierten Film

Der Film würde fehlinterpretiert, sagt Hosam Sidou Abdulkader, Geschäftsführer der Produktionsfirma Cinematicz, die den Film im Auftrag der Koordinierungsstelle Internationale Stadt gedreht hat. Natürlich gehe es um eine Aussage für Menschlichkeit, nicht für Rassismus. Aber man wolle mit dem Film Probleme in Deutschland ansprechen, und da dürfte man Rassismus nicht verheimlichen. „Das heißt nicht, dass man es gutheißt.“ Man müsse sich aber die Mühe machen, den Film zu verstehen, zum Beispiel die erschrockene Reaktion der Nonne auf den Nazi wahrnehmen, betont Abdulkader. Letztlich gehe es in der Szene „um einen Mann, der hier vor allem Vater ist“.

Zur Stunde beraten Filmproduktion und Stadt, wie mit dem Film weiter umgegangen wird.

