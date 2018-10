Wohnungsbau Nachverdichtung in Wiblingen auf dem Weg

Wiblingen / Chirin Kolb

Der Weg für zwei umstrittene Bauvorhaben ist frei. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat die Bebauungspläne „Im Wiblinger Hart 4“ und „Kemptener Straße 15“ beschlossen. Auf den Grundstücken will die städtische Ulmer Wohnungsgesellschaft UWS 24 beziehungsweise 28 Wohnungen bauen.

Es sei zwar in der Diskussion mit den Nachbarn nicht gelungen, Einvernehmen oder Zustimmung zu erzielen, sagte Baubürgermeister Tim von Winning im Bauausschuss. Die „größten Konflikte“ konnten seiner Ansicht nach aber entschärft werden. Mehrere „intensive Veranstaltungen“ mit den Bürgern hätten dazu geführt, die Bedenken gegen die Bebauung zumindest in Teilen zu berücksichtigen. Die UWS hat ihre Projekte teilweise abgespeckt.

Die Stadträte stimmten einmütig für die Bebauung. Allerdings pochen sie darauf, dass der Altbestand der UWS in der Nachbarschaft zeitnah saniert wird. Gerade unter diesen Mietern war die Kritik an den Neubauplänen besonders groß. Sie klagten darüber, dass in ihre Wohnungen schon lange nichts mehr investiert wurde und die Wände teils schimmlig sind. „Dieser Sanierungsstau darf nicht in Vergessenheit geraten“, mahnte Annette Weinreich (Grüne). Eine zeitnahe Sanierung sei unbedingt nötig, meint auch Helga Malischewski (FWG). In der Öffentlichkeitsarbeit sei zuerst einiges schief gelaufen, sagte sie. „Die UWS hat sicher auch daraus gelernt.“