Nachtkritik Nachtkritik: Starker Schauspiel-Auftakt mit Schillers „Die Räuber“

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Was er kann, hat Jasper Brandis schon zweimal gezeigt, mit Stücken aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber gestern Abend war es nun mit seiner ersten Inszenierung als Schauspieldirektor am Theater Ulm Zeit für einen Klassiker: Friedrich Schillers „Die Räuber“ feierte Premiere. Doch auch dieses Stück holt er ins Heute, genauer: ins Theater von heute. Brandis gelingt mit dem überzeugend spielfreudigen Ensemble das Kunststück, dass ernster Ton und ironischer Bruch, emotionale Wahrhaftigkeit und intellektuelle Distanz in diesem Bruder-Drama der Dopplungen, Spiegelungen und Projektionen zugleich funktionieren. Ein kurzweiliger, kluger Theaterabend. Kräftiger Applaus um kurz nach elf.