Das kleine Wasserflugzeug fliegt wenige Meter über der Donau, vorbei an der Donauwiese und am Schwal. Im Cockpit dröhnt der Motorlärm, während der Flieger dem glitzernden Wasser immer näher kommt. Doch er rast viel zu schnell auf die Gänstorbrücke zu. Ein Ruck am Steuerknüppel, das Flugzeug...