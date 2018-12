Weihnachtszirkus Menschen, Tiere, Attraktionen: Weihnachtszirkus in Ulm

Ulm / Beate Storz

Alles ist echt beim Weihnachtszirkus – nur der chinesische Drache nicht. Auch Charlie Chaplin ist nur eine Kopie.

Lamas können eigenwillig sein. Das haben sie im Weihnachtszirkus demonstriert. Wenn das Lama nicht mag, muss Veno Mendes dies akzeptieren. Zwar ist er der Direktor des Weihnachtszirkus’. Aber der Boss, das ist offenbar doch das Lama. Umso kooperativer zeigten sich die Dromedare und führten stolz ihre Kunststücke vor. Die Araberpferde drehten sich synchron zur Musik und ein Tier präsentierte sich als Zweibeiner, indem es auf die Hinterbeine stieg und eine paar Sekunden dergestalt stehen konnte. Das ist erhaben, das ist Dompteurskunst vom Feinsten.

Lustig sind die Hunde, und die eroberten die Kinderherzen zwar nicht im Flug, aber mit ihrem drolligen Gewusel. Die vier Vierbeiner fetzen durch die Manege, springen durch Ringe, über andere Hunde oder zwischen den Beinen von Jacquiline und Rudi Feix hindurch. Ein Pudel dreht eine Runde auf zwei Pfoten durch die Manege. Tiere sind wichtig im Zirkus, aber Artisten überwiegen.

Drache in der Manege

Die Artisten des chinesischen Nationalzirkus haben auch ein Tier mitgebracht, ein typisch chinesisches. Das Wildtierverbot greift bei dieser Spezies nicht: Ein Drache marschiert quer durch die Manege. An der Echtheit dieses symbolträchtigen Fabelwesens darf gezweifelt werden. Aber sonst ist alles echt im Weihnachtszirkus, ohne Netz und doppelten Boden, kein Fake, sondern wahre Artistik – wenngleich, und das ist der Sinn des Weihnachtszirkus’, eine wohlige Illusion vermittelt wird.

Die chinesischen Artisten zeigen ihre hohe Kunst. Und das nehmen sie teilweise wörtlich. So stapeln sie sechs Stühle übereinander und auf diesem wackeligen Bauwerk werden Kunststücke ausgeführt. Der Turm kommt dem Himmel oder eher der Zirkuskuppel sehr nah. Wang Hao tritt als Diabolo-Künstler auf. Wer noch nie mit dem Diabolo hantiert hat, würde bei Wang Haos Aufführung auf die Idee kommen, dass alles ganz einfach sei. Ist es aber nicht. Wang Hao beherrscht seine Kunst so gut, dass sie leicht, fast schon spielerisch wirkt. Die Diabolos gleiten über das Seil, während sich Wang Hao dreht. Dann schleudert er das Diabolo fast an die Zirkuskuppel und fängt es mit dem Seil wieder auf. Mit echter Keramik arbeitet Liu Wen Long, feines, chinesisches Porzellan. Einen großen Blumenkübel schleudert er in die Luft und fängt ihm mit dem Rücken auf. Er kann ihn auch über seinen Körper gleiten lassen oder jongliert ihn auf seiner Stirn.

Dicke Luft herrschte bei der Darbietung der Gerling Truppe aus Kolumbien. Fünf Männer und eine Frau rasen mit ihren Motorrädern durch eine nach außen geschlossene Stahlkugel. Das sorge für schlechte Luft, was weiter nicht schlimm ist, denn die Stuntshow ist so atemberaubend, dass sowieso jeder Zuschauer vor Aufregung die Luft anhält.

Charlie darf nicht rauchen

Charlie Chaplin lebt. Der wahre Beweis für diese Aussage ist in der Friedrichsau zu sehen. Der Clown Gagik Avetisyan aus Armenien kann nicht nur das Publikum zum Lachen bringen, sondern sich auch unheimlich gut bewegen. Schon bei seiner ersten Darbietung bekommt der nur 1,52 Meter kleine Mann große Probleme. Denn vor Beginn der Zirkusvorstellung erklärte Conferencier Matthias Bergstaedt die Sicherheitsvorschriften. Dazu gehört selbstverständlich ein absolutes Rauchverbot. Aber Charlie Chaplin wollte sich eine fette Zigarre anzünden. Sofort kommt ein altmodisch gekleideter Polizist und waltet seines Amtes. Das Publikum zieht er interaktiv mit ein und arrangiert sogar eine Hochzeit in der Manege.

Das Publikum zeigte sich bei der Premiere äußerst beeindruckt vom Weihnachtszirkus, der mittlerweile das elfte Mal in Ulm stattfindet. Programmdirektor Matthias Bergstaedts Schwerpunkt der hohen Artistik belohnten die Zuschauer mit tosendem Applaus.

