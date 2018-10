Verkehr Linie 2: Erste Testfahrt der neuen Straßenbahn in Ulm

Ulm / swp

Am Freitag ist die neue Straßenbahn bei einer ersten Testfahrt auf der Linie 2 gefahren.

Erste Testfahrt

Noch nicht alles ist fertig, aber fast. Die Schienen der neuen Straßenbahnlinie 2 sind befahrbar. Um zu prüfen, ob die Bahn überall gut durchkommt, haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Freitag die neu gebaute Linie 2 bei einer ersten Testfahrt mit einer neuen Straßenbahn abgefahren.

Taufe der Kienlesbergbrücke

Im September erst wurde die Taufe der neuen Kienlesbergbrücke gefeiert

Bau geht voran

Zuletzt waren noch teilweise Sperrungen nötig, um an einigen Stellen in Ulm die letzten Arbeiten an der Linie 2 vorzunehmen. Das waren nicht die einzigen Behinderungen, mit denen die Verkehrsteilnehmer in Ulm durch den Bau der Linie 2 zu kämpfen hatten - und haben.

Neue Brücke soll Straßenbahn tragen können

Auch bei der abrissreifen Gänstorbrücke - einer der drei wichtigen Verkehrsverbindungen zwischen Ulm und Neu-Ulm - war die Straßenbahn Thema. Die neue Brücke soll auch dafür ausgelegt sein.

