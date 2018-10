Universität Lemuren und der Duft reifer Früchte

Drei Fragen an Prof. Manfred Ayasse:

1 Alle Welt redet von Molekularbiologie. Interessieren sich die Studierenden überhaupt noch für die klassische Biologie?

Natürlich hat die molekulare Biologie in den letzten Jahrzehnten durch die Entwicklung vieler neuer Methoden einen enormen Aufschwung erlebt. Zudem gibt es oft eine enge Zusammenarbeit mit der Medizin und anderen angewandt arbeitenden Bereichen. Die Berufsperspektiven sind innerhalb der Biologie im Bereich der Molekularbiologie sicherlich besser als in vielen anderen Bereichen, wenn man etwa an die Biotechnologie denkt. Trotzdem gibt es viele Studenten, die sich auch nach wie vor für die Fächer innerhalb der Klassischen Biologie interessieren. So wird z.B. der Bereich Biodiversität/Ökologie immer wichtiger in Anbetracht der großen Umweltprobleme, die auf dieser Welt existieren. Auch hier hat sich das Methodenrepertoire stark verändert und es werden auch molekulare Methoden eingesetzt.

2 Ist es unter diesen Voraussetzungen schwierig, Gelder für Forschungsprojekte zu bekommen?

Meine Erfahrung ist, dass Fördermöglichkeiten für sinnvolle und gute Projekte im Bereich der Klassischen Biologie vorhanden sind. Die DFG etwa ist ein potenzieller Drittmittelgeber, aber auch Bundesministerien wie das BMUB/BfN, wenn es um angewandte Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz geht. Daneben gibt es auch Förderung durch die Landesbehörden.

3 Warum wird die Arbeit der klassischen Biologie immer wichtiger?

Aufgrund der massiven Probleme durch Umweltverschmutzung, Lebensraumverlust und Klimaveränderung kommt es im Moment zu einem drastischen Artensterben auf unserer Erde. Einhergehend damit ist auch ein Verlust an sogenannten Ökosystemleistungen zu verzeichnen, wie beispielsweise die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen. Ein Rückgang von Bestäubern hat für die Menschen im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion stark negative und auch wirtschaftliche Konsequenzen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen. Leider wurde in den letzten Jahrzehnten an den Universitäten die Ausbildung im Bereich der Taxonomie stark zurückgebaut. Als Konsequenz fehlen immer mehr Spezialisten, die in der Lage sind Pflanzen und Tierarten zu erkennen. Barcoding (Bestimmen von Arten mit Hilfe von molekulargenetischen Methoden) ist zwar eine große Hilfe bei der Festlegung von Arten, kann aber Spezialisten nicht ersetzen. Wenn es darum geht, gegen das massive Artensterben, welches im Moment bei den Insekten verzeichnet wird vorzugehen, sind jedoch Taxonomen, Biodiversitätsforscher und Ökologen gefragt, um Schutz- und Förderkonzepte zu erarbeiten.