Capos Größenwahn Kult-Wirt Dieter „Capo“ Zauner gestorben

Ulm / swp

Trauer in Ulm. Kult-Wirt Dieter "Capo" Zauner ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Es ist eine traurige Nachricht: Dieter Zauner, vielen Ulmern als „Capo“ bekannt, ist tot. Der ehemalige Wirt der Kultkneipe „Capo’s Größenwahn“ ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Auf der Facebookseite des Lokals steht schlicht: „Das Capos bleibt heute geschlossen.“

Auf Facebook haben bereits zahlreiche Menschen ihr Beileid bekundet.

Am 31. Dezember 2017 hatte Dieter Zauner einen Schlussstrich gezogen. Nach 35 Jahren hinter der Theke in „Capo’s Größenwahn“ hat der 72-Jährige die Ulmer Kultkneipe an seine langjährige Mitarbeitern Selly Stegmann übergeben.

Ein Stern für Zauner

Im „Capo’s Größenwahn“ ist Zauner schon längst verewigt worden. Stammgäste und Mitarbeiter hatten vor ein paar Jahren einen Stern in den Boden seiner Kneipe eingelassen. Ein Stern wie auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood, auf dem nur „Capo“ steht und die Jahreszahl 1982, als Zauner seine Kneipe eröffnete.

