Öffentlicher Nahverkehr Kostenloser Nahverkehr an Adventssamstagen

Der öffentliche Nahverkehr ist an den vier Adventssamstagen auch in diesem Jahr für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Dies gilt für alle Busse und Straßenbahnen im Ulmer und Neu-Ulmer Stadtge biet, aber nicht für Blaustein und Thalfingen. Kunden müssen also am 1., 8., 15. und 22. Dezember in Ulm und Neu-Ulm keine Fahr-karte lösen. Besitzer einer gültigen Wochen- oder Monatskarte, eines Jahresabos oder eines Semestertickets erhalten einen Getränkegutschein als Entschädigung. Einfach das entsprechende Ticket im Service-Center Neue Mitte (Neue Straße 79) vorzeigen und einen Getränkebon über 2,50 Euro mitnehmen. Eine Abholung ist ausschließlich an Samsta-gen möglich. Der Bon kann an den Ständen auf dem Ulmer Weih-nachtsmarkt eingelöst werden. Pro Ticket wird nur ein Bon ausgege-ben – und solange der Vorrat reicht.

Unbeschwerter Weihnachtseinkauf

An den vier Adventssamstagen können Einkäufe beim SWU-Ge-päckbus in der Fußgängerzone deponiert werden. Diesen Service bietet die SWU Verkehr erstmals wieder am Samstag, 1. Dezember an. Auch in diesem Jahr wird der Gepäckbus wieder von den SWU-Azubis betreut. Der Gepäckbus hat von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Fußgänger-zone an der Einmündung Bahnhofstraße/Wengengasse geöffnet und nimmt Gepäck und Einkäufe zur Aufbewahrung entgegen. Die aufbe-wahrten Päckchen sind versichert.

