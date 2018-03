Rundgang Barrierefreiheit: Das stört Senioren in der Stadt

Ulm / Timo Oelmayer

Die CDU geht mit Senioren durch die Stadt und benennt die Problemstellen für ältere Menschen.

Kommenden Mittwoch befasst sich der Ulmer Gemeinderat mit dem Seniorenbericht 2018 und den Anforderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Aus diesem Anlass haben die beiden CDU-Stadträtinnen Barbara Münch und Dr. Karin Graf zu einem Rundgang durch die Innenstadt eingeladen, um zusammen mit älteren Menschen Problemstellen in der Innenstadt zu identifizieren und sich die Anliegen der Seniorinnen und Senioren anzuhören.

Noch bevor die kleine Gruppe kürzlich vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz aus aufbrach, wurde auch schon das erste Anliegen vorgebracht. Die Vorsitzende des Seniorenrates, Helga Gerstmaier, brachte es so auf den Punkt: „Ulm ist vermüllt.“ In Anbetracht der großen Haufen von Gelben Säcken an den Abfuhrtagen für den wiederverwertbaren Müll, Kaugummis am Boden und unachtsam weggeworfenen Zigarettenkippen in den Fugen der Pflastersteine waren sich die Teilnehmer des Rundgangs einig, dass noch einiges zu tun sei.

Problem Kopfsteinpflaster

Ausgehend vom Scholl-Platz führte die Route am Rathaus vorbei zum Marktplatz und die Kronengasse in Richtung Schwörhaus entlang. Auf dem Weg stolperte die Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes über den nächsten großen, vielleicht auch größten Kritikpunkt: das Kopfsteinpflaster. Der unebene Straßenbelag aus grob behauenen Pflastersteinen stellt eine nur schwer zu überwindende Hürde für nicht mehr allzu trittsichere Menschen dar. Menschen mit Gehhilfe würden häufig über herausstehende Steine stolpern oder blieben an besonders großen Spalten zwischen zwei Blöcken hängen.

„Zu diesem Thema haben wir schon im Vorfeld viel Rückmeldungen erhalten“, sagte Münch. In Kombination mit der leicht abschüssigen Lage des Marktplatzes zur Donau hin sei es vor allem für Rollstuhlfahrer äußerst problematisch, sicher und unfallfrei vorwärts zu kommen.

Gerade unnötig hohe Bordsteine seien besonders frustrierend, meint Heidi Deutschmann, eine weitere Teilnehmerin am Rundgang. Als Beispiel führt sie die Bordsteine der Gehwege vor dem St. Anna-Altenheim an, die schlichtweg zu hoch seien und eine Überquerung der Straße gerade für ältere und gehbehinderte Menschen erschwere.

Auch die Schließung der Netto-Filiale am Münsterplatz bereitet Sorgen, da das Fehlen des Discounters die Nahversorgung in der Innenstadt schwieriger gestaltet. Und schließlich wurde auch das immer wiederkehrende Thema der öffentlichen Toiletten angesprochen. So wird die geringe Anzahl von öffentlichen WCs in der Innenstadt und die fehlenden Hinweise auf bereits bestehende Einrichtungen bemängelt.

Mehr Sitzbänke gefordert

Ältere Menschen wünschen sich zudem, dass die Stadt weitere Sitzmöglichkeiten wie Parkbänke aufstellt. Die Teilnehmer meinen: Das würde die Seniorenfreundlichkeit der Innenstadt steigern.