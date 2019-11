Schock für die Mitarbeiter der Firma Kekeisen in Laupheim: Das Traditionsunternehmen schließt Ende Juni 2020. 120 Menschen verlieren ihren Job. Wie die Schwäbische Zeitung berichtet, seien die Mitarbeiter am Dienstagabend in einer Betriebsversammlung vom geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Gebele darüber informiert worden, dass der Maschinen- und Werkzeugbauer eine geordnete Betriebsstillegung mit Termin 30. Juni 2020 plane. Deswegen sehe sich die Geschäftsführung gezwungen, die Verträge der rund 120 Mitarbeiter zu kündigen. Bis zur Schließung würden die Mitarbeiter, laut Firmenangaben allesamt Fachkräfte und Ingenieure des Maschinen- und Werkzeugbaus, bei vollem Gehalt weiterbeschäftigt, hieß es auch.

Zu wenige Aufträge für Kekeisen Grund für Schließung

Das Traditionsunternehmen Th. Kekeisen GmbH & Co.KG habe von seinen Kunden – zum Teil Zulieferer der schwächelnden Autoindustrie – seit über einem Jahr keine größeren Maschinenaufträge mehr erhalten. Das habe auch den Versuch, einen Käufer oder Investor zu finden, scheitern lassen. Man versuche, die Schließung so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Das Familienunternehmen mit eigener Ausbildungswerkstatt wurde vor mehr als 175 Jahren gegründet und hat sich einen Namen als Entwickler und Hersteller von Maschinen und Werkzeugen gemacht für Kunden aus allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus. Im Bereich Großmaschinen fertigt Kekeisen Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Sondermaschinen, dazu kommen Umform-Werkzeuge.

Schlechte Nachrichten auch bei Voith und Osram

Die Schließung von Kekeisen in Laupheim ist bereits die dritte Hiobsbotschaft für die Wirtschaft und Arbeitnehmer im Südwesten.

Mitte November wurde bekannt, dass der Leuchtenhersteller Osram in Deutschland nach Angaben der IG Metall 800 seiner 5600 deutschen Arbeitsplätze abbauen will. Auch im Werk Herbrechtingen sollen 315 von insgesamt 860 Jobs gefährdet sein.