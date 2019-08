Präzision fasziniert Sabine Wieluch: „Ich kucke gerne Maschinen beim Arbeiten zu“, sagt sie, „so genau könnte man als Mensch zum Beispiel niemals eine Linie führen“. Warum also nicht die Maschine zeichnen lassen? Wieluch kann das: Die 27-Jährige promoviert in der Neuro-Informatik in Ulm...