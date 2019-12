Nach der Insolvenz des namhaften lokalen Bauträgers Realgrund AG reagieren die Rathäuser in Ulm und Neu-Ulm. Betroffen ist vor allem Neu-Ulm, wo das Megaprojekt Südstadtbogen, wie berichtet, ausschlaggebend für die Insolvenz in Eigenverwaltung war. Realgrund hatte das Projekt am Bahntrog vor dre...