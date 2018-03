Nahverkehr Initiative in Ulm: Alle Bürger zahlen ÖPNV-Gebühr

Initiative in Ulm: Alle Bürger zahlen ÖPNV-Gebühr

Ulm/Neu-Ulm / Christoph Mayer

Der Verein Bürgerimpulse schlägt vor die Tickets für den ÖPNV abzuschaffen und dafür eine Gebühr von jedem Bürger zu verlangen. Was halten Sie von dieser Idee? Stimmen Sie ab!

Für den Verein Bürgerimpulse sieht der öffentliche städtische Personennahverkehr der Zukunft so aus: Jeder kann Bus und Bahn rund um die Uhr ticketlos nutzen, denn Fahrscheine – weder papierene noch digitale – gibt es nicht mehr. Gratis ist der ÖPNV aber nicht. Alle Ulmer und Neu-Ulmer finanzieren ihn über eine obligatorische Nahverkehrsumlage, wobei eine soziale Komponente greift: Kinder, Studenten, sozial Schwache und Rentner sind befreit.

In einem Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) fordert der Ulmer Verein zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen dies möglich wäre. Denn unter Umständen braucht es dazu Unterstützung vom Gesetzgeber, damit Kommunen freie Hand für die Erhebung einer ÖPNV-Steuer haben. Ulm soll sich zudem bei Bund oder Land als „Modellstadt für innerstädtische Mobilität“ bewerben, um ein solches Konzept zumindest zu erproben.

Wer hinter der Idee linke Ideologen oder Umweltschützer vermutet, irrt. Die Unterzeichner des Papiers – Ex-Hymer-Vorstand Reinhard Knüppel und Management-Berater Christoph Botzenhart – kommen aus dem bürgerlichen Lager. Mangelnden Sachverstand kann man ihnen nicht vorwerfen. Stiller Mitverfasser des Entwurfs ist der ehemalige Chef der Stadtwerke (SWU), Matthias Berz.

Etwa 35 Millionen Euro kostet der Nahverkehr im Jahr. 15 Millionen Euro werden über Landeszuschüsse und Quersubventionen der SWU ausgeglichen – was nach Ansicht der Unterzeichner auch so bleiben muss. Jene 20 Millionen Euro aber, die bisher über Ticketverkäufe finanziert werden, will der Verein auf die Schultern aller verteilen.

Knapp 17 Euro im Monat

Reinhard Knüppel hat die Rechnung aufgemacht: Bei 170.000 Einwohnern der Doppelstadt geht er von 70.000 Befreiungen aus. Es bleiben 100.000 Menschen, die sich die Kosten von rund 20 Millionen Euro teilen. Pro Kopf und Jahr kommt man so auf einen Betrag von 200 Euro – beziehungsweise 16,66 Euro im Monat.

Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag, dass jeder Bürger eine „ÖPNV-Gebühr“ bezahlt? Stimmen Sie ab:

„Die aktuelle Finanzierung ist sozial ungerecht“, sagt Botzenhart. Denn nahezu 100 Prozent der ÖPNV-Kosten entstünden allein durch dessen Bereitstellung – unabhängig davon, wie viele Fahrgäste ihn in Anspruch nehmen. „Ein Kilometer Busfahrt kostet leer fast das gleiche wie mit voller Auslastung.“ Zudem sei das Gros der Nutzer wie Schüler oder Menschen ohne Auto quasi gezwungen, Bus und Tram zu fahren. „Sie haben gar keine andere Wahl.“

Nutznießer wären ÖPNV-Nutzer von außerhalb. Sie würden gratis befördert. „Ihre Anzahl wird so gering ausfallen, dass das nicht den Aufwand für Ticketverkäufe rechtfertigt“, sagt Botzenhart. Zwar könne man in diesem Zusammenhang auch über eine Ausweitung des DING-Verbundgebietes nachdenken. Wären etwa die benachbarten Landkreise mit im Boot, würde die Pro-Kopf-Umlage sinken. Allerdings wären aus dem ländlichen Raum auch die größten Widerstände zu befürchten. Das Nahverkehrsangebot dort ist dünn, die Zahl der Nutzer noch deutlich geringer als in der Stadt.

Auch für Nichtnutzer würde die neue Regelung Vorteile bringen, argumentiert Bürgerimpulse. Infolge einer dann auf jeden Fall höheren ÖPNV-Auslastung gebe es weniger Staus und Unfälle sowie bessere Luft. Damit diene man dem Klimaschutz und könne unter Umständen sogar künftige Fahrverbote vermeiden, weil nicht mehr so viele Menschen mit dem Auto in die Stadt kommen. Botzenhart: „Auch notorische Autofahrer würden profitieren.“ Ziel sei freilich, „aus Nichtnutzern Nutzer zu machen“.

Geringe Auslastung

Ein erhebliche Aufrüstung der Bus- und Tramflotte wäre auch bei einem Erfolg des Konzepts nicht zwingend erforderlich, glauben Botzehnhart, Knüppel und Berz. Denn der ÖPNV habe in Ulm eine durchschnittliche Auslastungsquote von nur 20 Prozent. „Da ist also noch viel Luft nach oben“, sagt Knüppel. Voraussetzung sei allerdings eine intelligentere Steuerung der Fahrzeuge oder gegebenenfalls auch Sammeltaxen auf Anforderung – im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung alles machbar.

OB Czisch – er fungiert interessanterweise als Schirmherr des Vereins Bürgerimpulse – kommentiert den Antrag auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE so: „Der Vorschlag ist nicht abwegig, sondern ein sachlicher Beitrag zu einer Debatte, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird.“

Eine kommunale ÖPNV-Abgabe wäre effektiv und ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit, meint Christoph Mayer.