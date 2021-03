Der Betrieb im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in der Friedrichsau ist am Montag reibungslos und ohne Lücken gelaufen. „Es läuft super. Wir stellen keinen Unterschied zu vorher fest“, sagte der organisatorische Leiter Hagen Feucht. Mit „vorher“ meint er die Zeit vor dem kurzzeitigen Impfstopp des Vakzins von Astrazeneca vergangene Woche. Wie berichtet, hatte Deutschland – wie andere Länder – die Impfungen damit von Dienstag bis Donnerstag ausgesetzt, um zu untersuchen, ob eine erhöhte Gefahr zur Bildung von Blutgerinnseln besteht. Alle Termine waren deshalb abgesagt worden.

Am Donnerstagabend gab die europäische Arzneimittelbehörde wieder grünes Licht: Die Gefahr ist sehr gering. Die Nachricht erreichte die Menschen: Am Freitag sind 80 Prozent der „Impflinge“, wie die Impfwilligen genannt werden, die mit Astrazeneca immunisiert werden sollten, im ZIZ erschienen. Diese Quote findet Feucht „sehr beachtlich“, denn die Freigabe sei erst um 20.15 Uhr bekannt geworden. Die restlichen 20 Prozent werden angeschrieben: Jeder, der einen Termin hatte, bekommt einen Ersatztermin angeboten, versichert der Leiter.

Am Montag waren keine höheren Abbrecherquoten festzustellen, berichtete Hagen Feucht. Zwei bis vier Prozent seien normal: Entweder weil Menschen nicht kämen oder explizit den Wirkstoff Astrazeneca ablehnten. „Wir beobachten diese Woche, wie sich die Quote entwickelt. Die Skepsis und Verunsicherung der Menschen ist dadurch sicherlich nicht geringer geworden.“

Impfwillige sagen sich: Augen zu und durch

„Gemischte Gefühle“ hatte am Montagvormittag ein 50-jähriger Mann, der seine Impfung mit Astrazeneca bekommen hatte. „Aber mein grundsätzliches Rest-Vertrauen ist größer.“ Und eine 58-jährige Ulmerin meinte: „Jetzt heißt es: Augen zu und durch. Das Impfen ist auf jeden Fall der richtige Weg, um aus der Pandemie herauszukommen.“

Während die Impfungen normal liefen, war das Buchen neuer Impftermine am Montag per Telefon oder Computer noch nicht wieder möglich.

Im ZIZ in der Ulmer Messe werden laut Hagen Feucht unter der Woche täglich rund 1700 Personen geimpft. Außerdem sind mobile Teams unterwegs, die 600 bis 700 alte oder kranke Menschen in Einrichtungen immunisieren. Das Impfzentrum hat auch samstags und sonntags geöffnet, dann für jeweils etwa 1200 Personen. Die Dosen der jeweiligen Impfstoffe werden „bedarfsgerecht“ aufgezogen, so Feucht, deshalb müsse man abends manchmal etwas länger warten als tagsüber. Aber so blieben keine Restdosen übrig.

Wie Dr. Bernd Kühlmuß, der medizinische Leiter des ZIZ am Montag mitteilte, wurden seit Ende Dezember schon mehr als 106 000 Menschen im Zentrum geimpft: Etwa 70 0000 im ZIZ selbst, knapp 30 000 von den mobilen Teams sowie 6000 Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeheimen.