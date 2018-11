Ulm Immer in die Welle rein

Ulm / ate

Die Radfahrer freuten sich: Die Pumptrack- und Skill-Area ist am Samstag auf dem Eselsberg unterhalb der Hans-Albrecht-Bethe-Straße eröffnet worden. In dem asphaltierten, 4500 Quadratmeter großen Areal versuchen Mountainbiker oder BMX-Fahrer durch puschende Bewegungen über den Wellenkurs zu kommen. Den Großteil der Baukosten, 125 000 Euro, hat die Stadt gezahlt, 25 000 Euro kam von Sponsoren. Gebaut haben es DAV Ulm und der DAV Ulm SSV 1846, wie dessen Vorsitzender Martin Rivoir sagte. Das Beste an der neuen Anlage: Von dort aus führt der Weg in den SWU-Trial mit Downhill-Strecke ins Blausteiner Schammental. Anton (6) und Vater Frank Wild stürzten sich in die Wellen des Pumptracks. Ihr Kommentar: „Wirklich gut.“