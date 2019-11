Als ob es nicht schon genug negative Kritik zum umstrittenen Imagefilm der Stadt Ulm gegeben hat. Jetzt legt die Ulmer Kabarettistin Ariane Müller noch einen nach. Sie fragt sich in einem Video des SR2 KabarettPost, was die Macher des Films zur Inspiration wohl geraucht hätten. Ihre Vorstellung wie es zu dem Film kam: „Da sitzen ein paar Hanf rauchende Filmemacher in ihrem Büro und brainstormen über die Stadt Ulm. Herausgekommen ist ein Sammelsurium an emotionalem Kitsch gepaart mit einer Message an die Menschlichkeit und die kommt ausgerechnet auch noch von einem Nazi.“

Youtube

Die zweite Hälfte des Duos „Suchtpotenzial“

Ariane Müller kommt aus Ulm und hat auch im Stadttheater als musikalische Leiterin gearbeitet. Seit 2013 ist sie zusammen mit Julia Gámez Martin das Duo "Suchtpotenzial".

Dieser Film sorgte für Ärger