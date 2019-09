Fragen über Fragen im Schaufenster: „Wie entstand die HfG?“, „Warum in Ulm?“, „Wieviel Bauhaus steckt in der HfG?“. Oder auch: „Was hat sich am baulichen Erbe verändert?“ Eine andere Frage wäre: Warum findet diese Ausstellung über die Baugeschichte der Hochschule für Gestaltung...