Wie uns ein Reporter berichtet, fallen am Hauptbahnhof Ulm die Fernzüge in Richtung München und Stuttgart komplett aus. Laut Pressesprecher der Deutschen Bahn in Berlin, kommt es wegen Stellwerksstörungen zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Ein Analysetrupp ist bereits vor Ort.

Weitere Informationen folgen.