Doris Maier, Schulleiterin der Grundschule Eichenplatz, geht in den Ruhestand. Sie ist stolz auf das, was sie für ihre Schulfamilie verändern konnte. Doris Maier ist stolz auf ihre Schule, die Grundschule Eichenplatz, die in Böfingen versteckt am Eichengrund steht, nämlich im Wohngebiet am Ende eines Wendekreises. Keine Durchgangsstraße stört, viel Grün gibt es. Doris Maier mag ihre Schule und das nicht nur wegen der Lage, sondern vor allem...