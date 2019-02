Modekette Gerry Weber Gerry Weber in Ulm: Lage nach Insolvenz ungewiss

Filialen in Ulm betroffen? Gerry Weber beantragt Insolvenz, Kaufhof streicht 2600 Stellen

Nach der Ankündigung der Schließung der K&L-Filialen in Ulm und Neu-Ulm hat am Freitag Gerry Weber Insolvenz angemeldet, Kaufhof will 2600 Stellen abbauen. Was bedeutet das für Ulm?