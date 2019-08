Erneut ist ein 60 Tonnen schwerer LKW über die marode Gänstorbrücke gefahren, obwohl seit einiger Zeit ein Höchstgewicht von 24 Tonnen zulässig ist. Die Stadt zieht nun die Konsequenzen und sperr die Brücke für den LKW-Verkehr.

Seit dem Einbau des Monitoringsystems wurden mehrere ungenehmigte Überfahrten durch Schwerverkehrsfahrzeuge zwischen 50 und 77 Tonnen registriert, die jeweils das für die Brücke zulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen, derzeit auf 24 Tonnen beschränkt, massiv überschritten hatten.

Gänstorbrücke in Ulm Schwertransporter brettert über marode Brücke – wird sie nun für Lkw gesperrt? Erneut ist ein Schwertransporter verbotenerweise über die marode Gänstorbrücke in Ulm gefahren. Die Stadtverwaltung überlegt nun, die Brücke für Lkw über 3,5 Tonnen zu sperren.

Beschränkung tritt am 12. August 2019 in Kraft

Mittlerweile hinterlässt jede weitere Überfahrt mit einem Schwertransporter bleibende Verformungen an den Spannstählen, was in der Folge bis zu deren Bruch und dem Verlust der Standsicherheit der Brücke führen könnte. Daher sieht sich die Stadt Ulm in Zusammenarbeit mit der Stadt Neu-Ulm im Interesse der weiteren Nutzbarkeit dieser für die beiden Städte wichtigen Donauquerung gezwungen, die Gänstorbrücke für Lastkraftwagen von mehr als 3,5 Tonnen zu sperren. Gleichzeitig wird die zulässige Höhe auf 3,20 Meter begrenzt. Die Einhaltung der Höhenbegrenzung wird durch den Einbau von Querbalken in der festgelegten Höhe garantiert. Die Beschränkungen werden am 12.08.2019 in Kraft treten.

Gänstorbrücke Ulm Erneut 60 Tonner über Brücke gefahren - Stadt zieht Konsequenzen Am Mittwoch, 31. Juli ist erneut ein 60 Tonnen schweres Fahrzeug unerlaubt über die marode Gänstorbrücke gefahren.

Für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des THW sowie für Linienbusse des ÖPNV gelten Sonderregelungen. Sie können die Gänstorbrücke auch weiterhin befahren.

Das könnte dich auch interessieren

Unfall in Göppingen Balkon mit mehreren Personen stürzt ab – Kleinkind unter Verletzten Weil plötzlich der Balkon an einem Wohnhaus in Göppingen-Holzheim eingestürzte ist, sind am Donnerstagabend mehrere Personen verletzt worden. Darunter auch ein kleines Kind.