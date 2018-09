Baustellen Fußgänger laufen bald auf Holzsteg vor Intercity-Hotel

Ulm / cst

Wege für Nahverkehrsfahrgäste sind wieder kürzer. Aber: Etliche Fahrradständer werden Anfang Oktober abgebaut.

Fußgänger können aufatmen: Von Mittwoch an wird die Gehzeit zwischen Hauptbahnhof, Fußgängersteg und dem ZOB West in der Schillerstraße wieder kürzer, weil der neue Weg vor dem Intercity-Hotel fertig ist. Seit Ende März mussten die Fußgänger einen Umweg über den ZOB Ost nehmen.

Inzwischen sind der westliche und der östliche Deckel der Tiefgarage hergestellt, teilt die städtische Koordinierungsstelle Großprojekte mit. Auf dem westlichen Deckel vor dem Hotel wurde ein Holzsteg aufgebaut, der bis Mitte 2020 bleibt. Auf dem östlichen Deckel soll es ab Ende Oktober eine neue provisorische Haltestelle geben, damit die Passage in Richtung Innenstadt weitergebaut werden kann.

Bahnhofssteg

Die barrierefreie Anbindung aller Bahnsteige an den Steg über die Aufzüge soll zeitgleich mit den Treppen an den Bahnsteigen der Gleise 1 und 4/6 im Mai 2019 fertig sein.

Radabstellplätze

Zwischen 8. und 19. Oktober stellen die Stadtwerke vor der Telekom/Post provisorische Leitungsmasten auf. Deshalb müssen dort die Radabstellplätze abgebaut werden. Bis spätestens 5. Oktober müssen alle Räder an den markierten Plätzen von den Besitzern entfernt werden. Alle, die am 8. Oktober dort noch stehen, werden in ein Depot gebracht. Schlösser werden im Zweifel entfernt.

Als Ersatz sollen Zug um Zug rund 200 neue bahnhofsnahe Abstellmöglichkeiten für Fahrräder angeboten werden, zum Beispiel auf der gesamten Gehweglänge zwischen der Bäckerei Betz und dem C&A. Fragen dazu beantwortet das Team FahrRad unter Tel. (0731) 161-66 11 oder fahrrad@ulm.de.

Kienlesbergstraße

Von Montag, 1. Oktober an, ist die Kienlesbergstraße zwischen dem Alten Fritz und der Neutorbrücke gesperrt. Bis voraussichtlich 21. Dezember ist dort in beiden Fahrtrichtungen kein Durchkommen mehr.

Neutorbrücke

Vom 15. Oktober an kann man auf der Neutorbrücke wieder in beiden Richtungen fahren. So ist es zumindest geplant. Einzige Ausnahme: Am Wochenende, 26. bis 28. Oktober, wird die Brücke kurzzeitig gesperrt, weil dann in der Karlstraße der Belag gerichtet wird. Für Fußgänger und Radler bleibt sie komplett geöffnet.

Info Am Montag, 1. Oktober, findet die nächste Feierabendführung mit Klaus Linder, dem Betriebsleiter der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft, statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Kassenhalle des Deutschhauses. Im Winterhalbjahr finden die Führungen wieder samstags statt. Anmeldung: ulmbautum@ulm.de

Das könnte dich auch interessieren: