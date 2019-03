Im Rahmen der Earth Hour gehen auch in Ulm wieder für eine Stunde die Lichter aus. Ziel dieser weltweiten Aktion ist es, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Am 30. März gehen für eine Stunde die Lichter aus. Die weltweite Kampagne soll ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die Städte Ulm und Neu-Ulm beteiligen sich an der Aktion, die von der Tierschutzorganisation WWF gestartet wurde.

Lichter aus am Münster, Rathaus und Schwörhaus

Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben sich schon mehrere Male an der Kampagne beteiligt. Aus diesem Grund gehen die Lichter am Münster, am Rathaus und dem Schwörhaus aus. In Neu-Ulm wird es dunkel am Denkmal am Schwal und am Wasserturm.

Ulmer können Elektrofahrzeuge testen

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, gibt es auf dem Hans- und Sophie-Scholl Platz ein Aktionsprogramm, bei dem die Bürger die Möglichkeit haben, Elektrofahrzeuge zu testen. Begleitet wird diese Aktion durch ein Programm, bei dem Feuerjongleure und Sambatänzer auftreten.

Das könnte dich auch interessieren

Friedrich-Ebert-Straße Ulm: Deshalb geht es für Autofahrer bis Jahresende nicht mehr stadtauswärts Die Stadt setzt nächste Woche die im Herbst beschlossene einspurige Verkehrsführung am Bahnhof um: dauerhaft bis Jahresende.