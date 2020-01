Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm haben am Donnerstag um 11 Uhr in einer Pressekonferenz über den Ermittlungsstand im Fall der mit Morphin vergifteten Frühchen in der Ulmer Uniklinik informiert. Einer Krankenschwester wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber betonte, dass die betroffenen Neugeborenen, die zum Tatzeitpunkt zwischen einem Tag und fünf Wochen alt waren, wohl keine bleibenden gesundheitlichen Schäden davontragen. Drei der fünf Frühchen mussten nach Angaben des Klinikums kurz nach dem Vorfall beatmet werden. Als Ursache wurde zunächst eine Infektion vermutet. In Urinproben der Kinder seien dann laut Polizei aber Morphin-Rückstände festgestellt worden.

Pressekonferenz der Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm.

© Foto: Moritz Clauß

Morphin an Frühchen in Ulm gegeben: Tat passierte in Nachtschicht

Christof Lehr, Leiter der Staatsanwaltschaft Ulm, ergänzte, dass die Ermittler den Tatzeitraum bis auf wenige Stunden eingrenzen können. Demnach ereignete sich die Tat in der Nachtschicht am 20. Dezember. Die Staatsanwaltschaft wisse, wer in dieser Schicht am Ulmer Uniklinikum gearbeitet habe. Es waren sechs Personen in dieser Nachtschicht: vier Pflegerinnen und zwei Ärztinnen.

Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler im Spind einer Schwester eine Spritze – gefüllt mit Muttermilch, die auch Morphin enthielt. Die tatverdächtige Pflegerin sei am selben Abend festgenommen worden. Die junge Frau habe im Beisein ihres Verteidigers erste Angaben gemacht. Sie bestreite die Vorwürfe, weitere Gesprächsinhalte gebe die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht bekannt.

Der zuständige Ermittlungsrichter hat Haftbefehl erlassen, erklärt Lehr. Die Tatverdächtige sitze in einer JVA in Untersuchungshaft. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe bestehe Fluchtgefahr. „Wir gehen davon aus dass sie zumindest billigend in Kauf genommen hat, dass es zu lebensbedrohlichen Umständen kommen könnte“, so Lehr. Sein Stellvertreter, Peter Staudenmeier, fügte an, dass derzeit ein psychologisches Gutachten zur Tatverdächtigen eingeholt werde.

Tatvorwurf: Versuchter Totschlag statt Mord

Zum Tatvorwurf des versuchten Totschlags erklärte Staudenmeier: „Aktuell gibt es keine Mordmerkmale, Heimtücke ist ausgeschlossen. Solche kleinen Kinder können kein Vertrauen ausbilden, was ein Täter ausnutzen könnte. Was aber untersucht wird, ist, ob niedere Beweggründe vorliegen.

Frühchen in Ulm: So begründet die Polizei die Dauer der Ermittlungen

Dass die Ermittlungen zu dem Fall sowie der Gang an die Öffentlichkeit so lange gedauert haben, begründeten Staatsanwaltschaft und Polizei wie folgt: Die Klinik war – wie bereits erwähnt – zuerst von einer Infektion der fünf Frühchen ausgegangen. Erst nachdem alle naheliegenden Ursachen ausgeschlossen waren, wurden die Urinproben durchgeführt. Die hätten rund um den Jahreswechsel länger gedauert als üblich.

+++ Wir sind für euch bei der Pressekonferenz der Polizei vor Ort! Weitere Informationen folgen in Kürze. +++