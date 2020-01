Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm informierte am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz über den Fall der mit Morphin vergifteten Früh- und Neugeborenen. Kurz vor Weihnachten hatten die Babys Atemprobleme bekommen. Das Klinikum hat am Freitag, 17. Januar 2020, Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Der Vorwurf: Eine Krankenschwester soll die Babys vergiftet haben.

„Man muss davon ausgehen dass am Ulmer Universitätsklinikum mit krimineller Energie ein Verbrechen verübt wurde“, äußerte sich Klaus Michael Debatin, Ärztlicher Direktor und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin bei der Pressekonferenz.

Der Fall mache „sehr betroffen“, sagte Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor, und entschuldigte sich „ausdrücklich bei den Eltern und Angehörigen“. Der Fall habe auch die Mitarbeiter der Klinik erschüttert. „Wir werden hart daran arbeiten, verloren gegangenes Vertrauen wieder zu erlangen“, betonte er.

Es wurde zunächst eine Infektion vermutet

Als Ursache für die Atemprobleme wurde zunächst eine Infektion vermutet. Daher wurden das Gesundheitsamt und die Eltern informiert, intern wurden Krankenhaushygiene, Virologie und Klinikleitung eingeschaltet. Nachdem aber bei Urinuntersuchungen eine Virusinfektion ausgeschlossen werden konnte, wurden bei einer speziellen Laboruntersuchung in Urinproben aller fünf Kinder Rückstände von Morphin festgestellt.

Udo X. Kaiser, leitender ärztlicher Direkter der Ulmer Uniklinik, am Donnerstag live bei der Pressekonferenz zum Fall um die Vergiftung von fünf Babys mit Morphin.

© Foto: Christian Wille

Wie wird die Entnahme von Morphium dokumentiert?

Debatin erklärte, dass alle Zugänge zu Morphin beziehungsweise Morphium gesetzlich geregelt sind. Die Medikamente sind in einem verschlossen Schrank und nur für die zugänglich, die mit der Patientenversorgung vertraut sind. Medikamentenmengen, die entnommen werden, müssen dokumentiert werden. Die betreffenden Personen, die derzeit überprüft werden, hatten „geschulten Zugang“ zu dem Medikamentenschrank. Es werde auch zweimal im Jahr überprüft, ob die bestellten und entnommen Mengen übereinstimmen.

Ein Tropfen Morphin ist schwierig nachzuweisen

Bei Säuglingen ist im Gegensatz zu Erwachsenen nur eine sehr geringe Menge Morphin nötig – etwa einem Tropfen. Daher ist es schwierig herauszufinden, ob und wie diese Menge eventuell entnommen werden konnte.

Morphium wird zur Schmerzlinderung und Sedierung angewendet. Auf der Neugeborenen-Stadtion wird das Schmerzmittel vor allem bei Kindern von drogenabhängigen Müttern zur Substitution eingesetzt.

Morphin wurde über eine Spritze mit Muttermilch verabreicht

Die Spritzen mit der Muttermilch werden Kindern verabreicht, die nicht kräftig genug sind, Nahrung über die Flasche aufzunehmen. In die Muttermilch werden aber nie Medikamente gemischt, wie auf der Pressekonferenz betont wurde. Medikamente werden immer separat verabreicht.