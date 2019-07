Am Donnerstagvormittag war Fluglärm über Ulm und Neu-Ulm zu hören. War es wieder eine Übung der Luftwaffe?

Am Himmel von Ulm und Neu-Ulm waren am Donnerstag gegen 10 Uhr wieder donnernde Geräusche zu hören. Erst leise, dann lauter werdend. Es waren typische Geräusche, wie etwa der Fluglärm bei Übungen der Luftwaffe. So auch bei den Manövern der Luftwaffe Mitte Mai – dabei durchbrachen Eurofighter und Learjets die Schallmauer, was zu lauten Knalls führte.

Doch handelte es sich auch diesen Geräuschen, um den Lärm von geplante Einsätzen in der Luft? Wir haben beim Luftfahrtamt der Bundeswehr nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden!

