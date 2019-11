Der Schaden an der Leitung konnte bereits lokalisiert werden. Wie ein Sprecher der Fernwärme dem SWR mitteilte, ist ein Kompensator kaputt. Dieses Teil gleicht die Ausdehnung in den Teilen aus. Am Freitag musste ein Schacht ausgegraben werden damit heißer Wasserdampf entweichen kann und Fachleute die undichte Stelle untersuchen können.

Wärmeversorgung für 700 Haushalte abgeschaltet

Nächste Woche soll mit der Reparatur begonnen werden. Bis dahin soll die Versorgung mit Fernwärme weiterlaufen. Allerdings muss dann für die Dauer der Arbeiten die Wärmeversorgung für 700 Wohnungen abgeschaltet werden.